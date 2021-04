Zazzaroni: “Conte soffre della sindrome di San Sebastiano. Il tempo è galantuomo”

Il direttore del Corriere dello Sport puntualizza le parole del tecnico nerazzurro: "Suning ha prodotto divisioni e antipatie"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha voluto commentare le parole pronunciate in conferenza stampa da Antonio Conte : "Antonio Conte, ieri: «Quanto mi danno fastidio le critiche al nostro gioco? Ho capito che sono io il problema a prescindere. L'importante è che non tocchino l'Inter».

Nella frase sono contenuti almeno tre errori: 1) nessuno - ripeto, nessuno - pensa che Conte sia il problema dell'Inter, semmai la soluzione: è soprattutto suo, questo scudetto; 2) criticare o, più semplicemente, non gradire il gioco di una squadra è un esercizio inoffensivo, previsto dal manuale dell'appassionato: non può essere considerata un'esibizione di coglionismo (cit. Nicola Berti); 3) al contrario, sarebbe opportuno che qualcuno "toccasse" l'Inter, ma soltanto per fare chiarezza - a beneficio dei tifosi - su reali condizioni e prospettive della società: da gennaio i silenzi di Suning, le dritte e le storte della comunicazione ufficiale (il "MinCulPed") e le brutte voci che si rincorrono negli ambienti finanziari hanno prodotto esclusivamente divisioni, vergognose antipatie, falsi nemici: il tempo è galantuomo e lo sarà anche in questa occasione.