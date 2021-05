Zazzaroni: “Conte? Il più serio se n’è andato. Zhang, demolita l’Inter per denaro”

Il commento del direttore del Corsport: "Un altro al posto di Conte sarebbe rimasto e sarebbe stato protetto da tutti gli alibi possibili. Ha prevalso la dignità"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte alla panchina dell'Inter : "Il più serio se n’è andato. E potrei chiuderla qui. Antonio Conte, un uomo certamente non facile ma un grande professionista che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo undici anni e che per due stagioni è stato allenatore e società, senza mai nascondere la verità, ha tolto il disturbo. «Resterà per sempre nella storia del club», la nota con cui l’Inter ha ufficializzato l’addio. Una sottolineatura accessoria: i tifosi e i giocatori non avevano bisogno di suggerimenti. Sì, il calcio è un gioco, ma non è un gioco. È un gioco per Lukaku, per Barella, per Lautaro, per tutti i bauscia del mondo.

Doveva esserlo anche per Conte, il cui destino si è incrociato con i cinesi che l’Inter l’hanno presa non per gioco ma per business e dopo averla vista portare al titolo (da lui) han deciso di demolirla non per gioco, ma per denaro. Brutta storia per un club benemerito e Beneamato che si presenta sulla scena euromondiale con le pezze al culo e perde il tecnico non per un preteso calmiere applicato al suo reddito, ma per i tagli previsti alla squadra che in massima parte non derivano dalla pandemia. Ecco, in breve, ma completa, la sindrome cinese in casa nerazzurra. Alla faccia di Moratti, che ha sempre pagato di tasca sua. Un altro al posto di Conte sarebbe rimasto, avrebbe intascato tredici milioni netti e sarebbe stato protetto da tutti gli alibi possibili. Ha prevalso la dignità", ha concluso.