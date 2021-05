Zazzaroni: “Inter, scudetto di Conte e tifosi. A chi diceva la verità su Suning…”

Il direttore del Corriere dello Sport ribadisce: "Insulti a chi la verità sulla paurosa crisi di Suning non l’ha mai nascosta"

Ivan Zazzaroni, nel suo pagellone di fine stagione, premia il lavoro di Antonio Conte e dell'Inter senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Voto 9 dunque a Antonio Conte. Al secondo anno, dopo aver più volte denunciato, nel primo, i limiti di spesa e non solo della società (da Zhang a Marotta, il bravo dirigente di gomma) e dopo essere uscito dall'incontro di Villa Bellini (agosto scorso) con un fegato grosso come un melone, ha riportato lo scudetto all'Inter e interrotto la saga Juventus. La vittoria è sua e dei tifosi (dalla curva ai social, al dirigibile) che per il tanto agognato "titulo" si sono foderati gli occhi di prosciutto, inventandosi un po' di nemici, i quattro infami che la verità sulla paurosa crisi di Suning non l'hanno mai nascosta.