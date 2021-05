Zazzaroni: “Futuro Conte? Zhang dica la verità. E c’è una cosa che metto per iscritto”

Nel corso dell'ultima puntata di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni si è espresso sulla stagione dell'Inter, ma anche sul futuro di Conte

"Non è un'opera d'arte, ma secondo me è l'impresa più grande di Conte: da novembre ha fatto tutto lui, la società non c'è stata. Ha fatto quello che sa fare meglio, giocare contro tutti un calcio molto efficace. I problemi stanno emergendo quotidianamente e li sappiamo. Il futuro? Conte vuole certezze: gli Zhang devono dire la verità su come stanno le cose. Io aspetto di capire se gli daranno garanzie, se lui non avesse avuto due anni di contratto a 12 milioni dopo Villa Bellini sarebbe andato via: te lo metto per iscritto".