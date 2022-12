Zazzaroni: “Mondiale dei bus in difesa. De Bruyne ha fatto ridere in Qatar”

In collegamento su Twitch, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

“A parte uno o due big, ai Mondiali mancano i campioni, 30/40 giocatori di livello. A parte pochissimi, nessuno avrebbe giocato anni fa. De Bruyne ha fatto ridere in nazionale, col Belgio. È bravissimo per carità, ma nel City, con dieci fenomeni di fianco. È il Mondiale dei pullman in difesa”, le sue dichiarazioni al canale di Fabio Caressa.