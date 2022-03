Zazzaroni: “Mancini? Secondo me si dimetterà. Non è il momento di fare…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport commenta la sconfitta dell'Italia

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni torna sulla clamorosa sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord: "Il calcio è l'unico sport dove non vince sempre il migliore, stavolta siamo vittime noi. Non è il momento oggi di fare processi perché siamo troppo scossi e turbati, stavolta non meritiamo l'uscita, nel 2018 sì, ci hanno portato qui degli episodi".

"Non è come il 2018, qualcosa è stato migliorato, non siamo azzerati come il post Tavecchio, ora c'è una Federazione, poi non so se vorranno tagliare la testa a Gravina. Secondo me Mancini si dimetterà, lo conosco bene, è un orgoglioso, non regge una roba del genere".