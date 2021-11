Zazzaroni: “Dumfries-Sandro e Kjaer-Pellegrini? Se ci sono delle regole…”

Le parole del direttore del Corsport: "E' chiaro che se cambi le direttive, anche gli arbitri vanno in confusione"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'utilizzo del Var nel campionato italiano: "Quando tu parti per un campionato ci sono delle regole e devono rimanere tali dall'inizio alla fine: non è che Dumfries su Alex Sandro è rigore e quello di Kjaer no. E' chiaro che se cambi le direttive, anche gli arbitri vanno in confusione: se una settimana mi dici che va bene e quella dopo no, anche loro non sanno più da che parte prenderla. Poi c'è la qualità di qualche arbitro è scarsa: e vi anticipo che d'ora in poi Rocchi punterà sui giovani, deve fare dei cambi".