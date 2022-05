Zazzaroni: “Dybala? Da Inter solo sondaggi. Rischia di fare la fine di Baggio”

Le parole del direttore del CorSport: "Antun è stato contattato da Marotta, ma Paulo è difficilmente inquadrabile nel 3-5-2 di Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Antun è stato contattato da Marotta, ma Paulo è difficilmente inquadrabile nel 3-5-2 di Inzaghi, rischia di fare la fine di Baggio all'Inter. Dybala ha due Mondiali, ha bisogno di giocare e deve giocarsela con continuità. Mourinho vorrebbe assolutamente Dybala per aggiungere qualità alla squadra, ma questi non si stanno muovendo, hanno margine a livello economico relativo. L'Inter non ha fatto offerte, solo sondaggi. All'estero in questo momento non ha nulla di interessante".