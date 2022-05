Zazzaroni: “Inter, Inzaghi resta. Dybala? Telefonate Marotta-Antun, nient’altro”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Dybala e di Inter-Juventus di Coppa Italia

"Dybala non va all'Inter, al momento ci sono state telefonate Marotta-Antun ma non c'è stata offerta, né anni, né soldi, né altro. Juve? Stagione negativa, non disastrosa. Il paragone Allegri-Pirlo è improprio, uno ha vinto 6 titoli, l'altro era al primo anno. Coppa Italia? Per chi perde non succede nulla, uno ha un contratto di 4 anni, Inzaghi resta. L'Inter non sta benissimo economicamente, non può permettersi di prendere un altro allenatore e strapagarlo. E poi Inzaghi ha fatto benissimo"