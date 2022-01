Zazzaroni: “Dybala-Inter una cagata, facile che rinnovi con la Juve. E fossi in lui…”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha commentato così la vicenda Dybala

"Cosa diciamo di Dybala? Non dico nulla di cose a cui non credo, la roba dell'Inter è una cagata. E' facile che rinnovi con la Juve anche se è un investimento da 100 mln, dieci lordi per 5 anni. Ci sta che la Juve ci pensi. Io sono Dybalista della prima ora, lo rinnoverei. E fossi in lui ci penserei alla cifra che gli offrono, altrove non so se la trova".