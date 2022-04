Zazzaroni: “Dybala? Non vuole sentir parlare dell’Italia ma all’estero non c’è nulla”

Le parole del direttore del Corsport: "Dybala alla Roma? Non c'è nulla oggi. Se poi tra tre mesi cambia qualcosa non si sa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così in vista di Inter-Roma di questa sera: "Io stravedo per Mourinho dal Porto, però in 40 anni non ho mai conosciuto un allenatore così attento a tutto. Forse José ha anche qualcosa più di Capello, non si perde nulla. Dybala alla Roma? Non c'è nulla oggi. Se poi tra tre mesi cambia qualcosa non si sa: Dybala non vuole sentir parlare dell'Italia, vuole andare fuori ma non c'è nulla. Al Barcellona lo vuole il ds ma Xavi no.