Ivan Zazzaroni, nel corso del programma radiofonico “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay, ha parlato di Christian Eriksen e del suo impatto sull’Inter: “Eriksen? Non mi sta piacendo tantissimo, mi sembra un rallentatore, uno che gioca molti palloni. Però boh, con quei due davanti… L’Inter, secondo me, è più forte quando verticalizza in fretta“.