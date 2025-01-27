Durante la trasmissione tv Pressing, il giornalista Ivan Zazzaroni ha esaltato la giocata del capitano dell'Inter Lautaro Martinez e il ritorno alla condizione migliore:

Getty Images

"Guardate che gol, sfiora la palla con la suola, guarda come la controlla... Lautaro è capace di vincere la classifica di capocannoniere ancora. Ha ricominciato, è il più grosso attaccante che c'è in Italia".