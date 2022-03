Zazzaroni: “Juve, ecco perché non è fallimento. Dybala andrà via a zero se…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport analizza il momento della Juve

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato del momento della Juve. I bianconeri sono reduci dalla cocente eliminazione in Champions. "Arrivabene nell'intervista di oggi ha detto un sacco di verità, compresi gli ultimi mesi di trattativa con Dybala, l'acquisto di Vlahovic, è stato assolutamente sincero. Se c'è un anno non fallimentare per la Juve è questo perché non c'è Ronaldo e hanno fatto investimenti solo a gennaio, prima hanno preso solo Locatelli".