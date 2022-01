Zazzaroni: “Campionato falsato? No, di falsari! Inter, non poche difficoltà”

Il direttore del Corriere dello Sport analizza gli ultimi giorni del calcio italiano, tra gare giocate e rinvii

"La corsa scudetto la risolvo in fretta: al termine di una settimana di deliri e disturbi, trovo più utile e sensato riflettere - a freddo - sulla preoccupante condizione di salute (anche mentale) della serie A. Prima il campo: il Milan aveva l'impegno più semplice e ha fatto il suo senza particolari affanni; l'Inter ha incontrato non poche difficoltà per superare la Lazio, ma una volta di più si è fatta trascinare al successo dai suoi difensori-risolutori. Dietro la coppia di vertice, il Napoli, in una versione che non mi sarei mai sognato di vedere un giorno, ha battuto meritatamente la Samp tenendo a distanza la Juve; Juve che all'Olimpico è passata dall'1-3 al 4-3 sfruttando gli errori della Roma, alla nona sconfitta in ventuno partite, e i gol di realizzatori occasionali (Kulusevski, Locatelli e De Sciglio).