Zazzaroni: “Fiorentina-Inter, l’appello del martedì. Entrambe giocano che è un piacere”

Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato della vittoria dell'Inter col Bologna e del prossimo impegno dei nerazzurri a Firenza

"Dieci punti l’Inter, nove la Fiorentina. Il cerchio magico si chiuderà martedì sera e fatalmente ci si divertirà perché entrambe giocano che è un piacere. Ieri l’Inter non l’avrebbe fermata neppure Paolo “Jacobs” Dal Pino, il presidente della Lega che a Roma, nella serata di venerdì, correndo qualche rischio - mai come in Rosellini - ha inseguito e catturato uno scippatore. Un gol dopo sei minuti, tre nei primi quarantacinque, e il Bologna si è dovuto arrendere all’evidenza e all’eccessiva distanza tecnica: gli errori difensivi della squadra di Mihajlovic si sono tuttavia sprecati, favorendo l’imbarcata.