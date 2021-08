Zazzaroni: “Fuorigioco, siamo alla chirurgia. CR7? L’anno scorso non ha vinto una mazza”

A Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato quanto accaduto in Udinese-Juventus

CRISTIANO RONALDO - "Ronaldo l'anno scorso non ha vinto una mazza al di là di due coppette e non è nemmeno candidabile per il Pallone d'Oro. I rapporti con Mendes non sono quelli di prima, mentre Leo Messi ha lasciato il Barcellona per andare al PSG. Il suo agente voleva riaccreditarsi ai suoi occhi, cercando un ultimo grande contratto in carriera. Ma non ci è riuscito. Normale che sia un po' destabilizzato. Mendes ha offerto Ronaldo ovunque. Leggo da tempo di CR7 al PSG, ma da quando è arrivato Messi mi sembra improbabile. Allegri ha sempre deciso autonomamente e il tecnico livornese si misura sempre alla fine. Credo abbia fatto benissimo a tenerlo fuori. Chi dice che Allegri ha sbagliato formazione e non doveva tirar fuori Ronaldo sono gli stessi che dicevano che la Juve era schiava del portoghese".