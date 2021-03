Pirlo fa discutere, Graziani: “Responsabilità Juve”. Zazzaroni: “Se non hanno le palle…”

Il tecnico bianconero fa discutere nel salotto di Tiki Taka: l'ex calciatore ha dato la colpa alla società, il giornalista parla dell'ipotesi di esonero

«Non è un allenatore perché uno che non ha allenato neanche i ragazzini del Settimo torinese, non è un allenatore. Non gli puoi dare in mano una squadra così, con quegli obiettivi». Ciccio Graziani, a Tiki Taka, si è riferito così a Pirloe a quanto sta accadendo alla Juventus. Le sue parole hanno scatenato il dibattito in studio: «Hanno vinto nove scudetti di fila, si possono permettere di perdere per un anno», ha ricordato Massimo Mauro. È arrivata pure la replica di Zazzaroni: «Hanno provato questa soluzione. Credevano in Pirlo, ora se hanno le palle credono in Pirlo. Altrimenti lo mandano a casa».