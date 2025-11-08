Ivan Zazzaroni, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, ha analizzato il tema della stanchezza mentale che per alcuni avrebbe colpito l'Inter: "Io francamente non ho visto un'Inter stanca.

A Verona, per esempio, dopo l'1-0 comincia a palleggiare: non è stanchezza, è Chivu che ha chiesto questo, perchè gli altri non pressavano e cercava di farli uscire, facendo questo palleggio noiosissimo dietro, e non è andata bene, ma è stato l'allenatore a scegliere questo tipo di impostazione.