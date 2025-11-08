FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “L’Inter non è stanca, alibi che non concepisco. Chivu a Verona…”

ultimora

Zazzaroni: “L’Inter non è stanca, alibi che non concepisco. Chivu a Verona…”

Zazzaroni: “L’Inter non è stanca, alibi che non concepisco. Chivu a Verona…” - immagine 1
Il direttore del Corriere dello Sport non condivide l'idea di chi vede nei nerazzurri il bisogno di staccare la spina
Fabio Alampi Redattore 

Ivan Zazzaroni, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, ha analizzato il tema della stanchezza mentale che per alcuni avrebbe colpito l'Inter: "Io francamente non ho visto un'Inter stanca.

Zazzaroni: “L’Inter non è stanca, alibi che non concepisco. Chivu a Verona…”- immagine 2
Getty Images

A Verona, per esempio, dopo l'1-0 comincia a palleggiare: non è stanchezza, è Chivu che ha chiesto questo, perchè gli altri non pressavano e cercava di farli uscire, facendo questo palleggio noiosissimo dietro, e non è andata bene, ma è stato l'allenatore a scegliere questo tipo di impostazione.

Zazzaroni: “L’Inter non è stanca, alibi che non concepisco. Chivu a Verona…”- immagine 3
Getty Images

Quando giochi per squadre come Inter, Juve, Milan, Napoli, hai l'obbligo di dare un risultato vincente e di dare profitto, per cui devi essere preparato anche a questo. L'alibi della stanchezza mentale non lo concepisco: allora prendi dei ragazzi di 20 anni che non sono mai stanchi, affamati".

Leggi anche
Caressa: “Inter stanca mentalmente, ecco da cosa nasce. Il rischio è che…”
Biasin: “Chivu ha fatto bene ad alzare la voce nello spogliatoio. Una squadra come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA