Ivan Zazzaroni, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, ha analizzato il tema della stanchezza mentale che per alcuni avrebbe colpito l'Inter: "Io francamente non ho visto un'Inter stanca.
Il direttore del Corriere dello Sport non condivide l'idea di chi vede nei nerazzurri il bisogno di staccare la spina
A Verona, per esempio, dopo l'1-0 comincia a palleggiare: non è stanchezza, è Chivu che ha chiesto questo, perchè gli altri non pressavano e cercava di farli uscire, facendo questo palleggio noiosissimo dietro, e non è andata bene, ma è stato l'allenatore a scegliere questo tipo di impostazione.
Quando giochi per squadre come Inter, Juve, Milan, Napoli, hai l'obbligo di dare un risultato vincente e di dare profitto, per cui devi essere preparato anche a questo. L'alibi della stanchezza mentale non lo concepisco: allora prendi dei ragazzi di 20 anni che non sono mai stanchi, affamati".
