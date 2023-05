Zazzaroni: “Inter squadra più forte”. Caressa: “Mai stato d’accordo, ecco perchè”

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, hanno parlato dell'Inter e delle sue potenzialità come squadra. Zazzaroni non ha dubbi: "L'Inter è la squadra più forte del campionaro come rosa, e questo è indubbio. Come soluzioni, come tutto, guardate l'attacco. Il Napoli è la squadra più bella, non la più forte".