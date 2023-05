Zazzaroni: “Euroderby, superiorità Inter impressionante: col City occhio. Inzaghi sa che io…”

"A Pressing ho detto che l'Inter avrebbe vinto, superiorità tecnica impressionante nei confronti del Milan e ha gestito alla grande. Finale? Se il Manchester City gioca come col Real non c'è gara però..."

Su Inzaghi

"Sono il più grande sostenitore di Inzaghi e Simone lo sa, non si può dire che l'abbiamo massacrato ma l'ha fatto qualcun altro. C'è da dire che ha avuto parecchia sfortuna in campionato, l'Inter non è mai stata messa sotto, magari prendeva gol come nelle partite contro Empoli e Monza, quando ha ritrovato efficacia e il gol è tornato a vincere le partite"