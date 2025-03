Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato così a Pressing la partita dell'Inter contro il Napoli: "Nell'Inter ho visto confusione totale all'uscita di Dimarco, che nemmeno Inzaghi riusciva più a gestire le posizioni. I giocatori non sapevano dove cavolo andare, a un certo punto Conte ha deciso di puntare sulla destra, però in quel momento non è successo granché.

E nel finale, questo gol qua, per fortuna, perché credo che alla fine nel complesso il pareggio sia meritato. Ho visto una squadra in confusione, non da Inter, perché l'Inter questa cosa qua non l'ha mai fatta. Perché l'Inter l'ho sempre vista molto ordinata, molto solida anche in campo. E' vero che sicuramente mancavano due esterni, ma io avrei messo per esempio Pavard a sinistra"