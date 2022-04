Zazzaroni: “L’Inter che ha meno tempo e denaro. Sofferenza doppia se vincesse il Milan”

Della grande sfida di questa sera tra Juve e Inter ha parlato il giornalista Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport

"Conta di più per l’Inter. La Juve “modificata” o, se preferite, in fase di rinnovamento, ha appena ricevuto le rassicurazioni di John Elkann: oltre alle risorse, ai soldi insomma (parte dei 400 milioni del recente aumento di capitale), l’azionista di famiglia ha concesso il tempo. Conta di più per l’Inter perché è la detentrice del titolo ed è stata a lungo in testa, ma soprattutto perché ha assai meno tempo e denaro e vivrebbe il mancato bis con sofferenza; sofferenza che aumenterebbe se lo scudetto finisse al Milan ormai entrato nel loop del club supervirtuoso. Conta di più per l’Inter anche perché da un paio di mesi la struscia poco, non a caso un filo di nervosismo è trapelato dalle risposte di Simone Inzaghi".

"Conta parecchio pure per Marotta e non più per un’urgenza di rivincite personali, quelle se le è già prese attraverso Conte. Da un paio di stagioni è condannato all’autogestione: la proprietà cerca tuttavia di non fargli mancare la propria presenza. Allo stadio. La vittoria garantirebbe a Beppe altro ossigeno e crediti. Conta abbastanza per il provocatore smascherato Max Allegri che furbescamente si augura «di vivere una bellissima serata» e ha aggiornato il numero delle candidate allo scudetto considerando anche il Milan e il Napoli. Ma conta tanto anche per Dybala, che ha davanti a sé due mesi che non si sarebbe mai aspettato e il timore di perdere addirittura i Mondiali".