Intervenuto a Radio Deejay in Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del derby in programma domani sera a San Siro:

“Il Milan non è scarso, ha qualità tecnica. E poi l’Inter non l’ho vista dominante a Udine e nelle precedenti uscite. Secondo me può esserci più equilibrio del previsto”.