Zazzaroni: “Inter, situazione grave”. Facchetti risponde: “Io ho queste informazioni”

Il figlio di Giacinto ha fatto il punto sul futuro del club: "La sensazione è che quello che sta succedendo in campo possa cambiare gli scenari"

"La situazione Inter è grave". Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, negli studi di Tiki Taka, mantenendo la posizione del suo quotidiano in merito ad un nebuloso futuro per il club nerazzurro. Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente Giacinto, ha voluto rispondere dando rassicurazioni ai tifosi: "Io ho informazioni contrastanti: la sensazione è che quello che sta succedendo in campo possa cambiare gli scenari. E non ho la sensazione così netta che Suning esca improvvisamente: sembra stiano prendendo tempo. Mi sembra ci siano possibilità per garantire una transizione e dare liquidità.