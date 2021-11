Zazzaroni: “Marotta parla di Insigne? Una ‘moggiata’: all’Inter Lorenzo non interessa”

Il direttore del Corriere dello Sport, a Tiki Taka, ha commentato le voci che parlano dell'attaccante nel mirino nerazzurro

«Non sono stati i cambi a cambiare la partita negli ultimi venti minuti. Il Napoli è cresciuto tantissimo a prescindere da Lautaro e Barella fuori e ha creato diverse occasioni. Se la squadra di Spalletti avesse pareggiato e l'Inter. Marotta parla di Insigne? È una moggiata e non è un'offesa, è una strategia di comunicazione che usano certi dirigenti. Rispondono alla domandina e loro lasciano una risposta così e sembra che apra chissà a quali scenari che in realtà non esistono. All'Inter Insigne non interessa. Però destabilizza. All'Inter Insigne ad oggi non interessa».