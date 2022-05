Zazzaroni: “Inter, Inzaghi ha restituito il gusto del gioco. I due punti dal Milan…”

L'editoriale del direttore del Corriere dello Sport sulla lotta scudetto e sulle due protagoniste, Inter e Milan

"Non credevo che il Milan potesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli-Ibra. Sì, perché l’uno ha migliorato l’altro e tutti e due hanno fatto il bene della squadra: alle qualità tattiche e umane dell’allenatore Zlatan - pur se protagonista di un finale a mezzo servizio - ha aggiunto l’ostinazione nella ricerca del risultato propria del vincente, il valore che ha saputo trasmettere al gruppo. Pioli e Zlatan hanno fatto le pentole, il coperchio ce l’ha messo la società che non ha mai raccontato bugie, né combinato pasticci, anche per evitarne le conseguenze.