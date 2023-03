Zazzaroni: “Inter miglior rosa d’Italia, problema è crisi societaria. Inzaghi? Si sa che…”

"Non arrivo ad una conclusione sull'Inter: vince in Europa, perde sempre con le piccole in campionato Manca il punto di equilibrio, lo ripeto per l'ennesima volta: c'è un problema complessivo, manca il piano industriale, ristrutturazione del debito, giocatori che se ne devono andare e già lo sanno, nervosismo di Barella e Lukaku, c'è qualcosa che non funziona all'interno dell'Inter. Ma ciò non giustifica l'altalena dei risultati. 8 sconfitte su 26 con la miglior rosa del campionato per me, e ne sono convinto dal primo giorno, non è accettabile"