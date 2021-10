Zazzaroni: “Inter-Juve, ‘rigorino’ c’era. 1-1 giusto, ma capisco irritazione Inzaghi”

Il commento del direttore del Corriere dello Sport al pareggio di ieri tra Inter e Juventus per 1-1 a San Siro

Temo che non ne verremo mai a capo: il calcio non riesce ad abituarsi a qualcosa e qualcuno che in passato non esisteva, a uno sport che ha perduto molte delle sue caratteristiche - alcune per fortuna, aggiungo - e oggi risulta realmente cambiato. La partita in sé è stata povera, il risultato frutto di un insieme di scherzi del destino. Potrei dire, ad esempio, che chi di uomo in meno perisce, di uomo in più ferisce. Nel giro di una settimana il calcio ha restituito a Simone Inzaghi quel che gli aveva tolto con la Lazio: il gol del vantaggio è arrivato infatti pochi istanti dopo che Bernardeschi, infortunatosi alla spalla e fuori dal campo, aveva chiesto ad Allegri di ritardare di un minuto la sostituzione. Tra nemesi e beffe, insomma. L’1 a 1 è comunque giusto eppure comprendo l’irritazione di Inzaghi e degli interisti che stavano riuscendo a portare a casa un successo importantissimo pur avendo rinunciato a giocare per tutto il secondo tempo. Anche la Juve ha fatto pochissimo per vincere e poco per pareggiare: ha dei limiti imbarazzanti in attacco. Abituata da tre anni a veder risolvere le gare da Ronaldo, si ritrova costretta a puntare su Morata, su Kean, che non gode della fiducia del tecnico, oppure su invenzioni alla livornese, che non sempre portano gioia. Allegri ha rinunciato all’inizio a Chiesa, affaticato, e Dybala, al rientro. Non appena i due sono entrati la Juve è sembrata un po’ più credibile. Ma non da scudetto, lontano dieci punti”, si legge.