Zazzaroni: “Rigore Juve? Uso del VAR distorto. Ma l’arbitro forse non ha visto nulla”

Un rigore che deriva da un intervento distorto del VAR. Così Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport, commenta il penalty assegnato alla Juve

"Il rigore per la Juventus? Un fallo che nessuno ha visto a occhio nudo. Improvvisamente il VAR si è svegliato e ha dato il rigore. Un intervento illogico, una distorsione dell'utilizzo del VAR. E' l'opposto dei rigori seri che chiedeva Rocchi". Poi, rispondendo a Massimo Mauro, dice: "Non puoi sapere se ha visto il fallo o no, perché il VAR potrebbe averlo chiamato e lui potrebbe aver risposto di non aver visto il contatto".