Zazzaroni: “Inter lepre che scappa, ma dietro non trova più i cani. Conte guru dell’insistenza”

Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato la vittoria dell'Inter a Bologna e la fuga dei nerazzurri in vetta

"La prima notizia è una non-notizia: a chiudere la lunga, invidiatissima e sfinente serie record della Juve sarà (è) l’allenatore che la aprì, Conte. La sua Inter è da settimane la lepre che scappa, sempre meno spaventata si volta indietro e non trova più i cani che la inseguivano: anche ieri non ha giocato una gran partita (più in palla il Bologna) ma al primo affondo ha trovato il gol da tre punti con Lukaku. Del resto Antonio è il guru dell’insistenza, il risultatista per eccellenza".