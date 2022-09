Zazzaroni: “Inter, un’ondata sta travolgendo Inzaghi. Calciatori burattini se…”

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi, Ivan Zazzaroni si è soffermato anche sulla posizione di Simone Inzaghi. Questa la posizione sul tecnico nerazzurro: "È in atto un movimento la cui origine non mi sfugge. È l’ondata critica - non ancora uno tsumani – che sta travolgendo Simone Inzaghi. Accuse di varia natura: cambi sbagliati (Lazio-Inter), marcature incomprensibili (Gagliardini su Milinkovic, sempre all’Olimpico ), difesa squagliatasi ( 9 i gol presi nelle ultime quattro uscite ), difetti di condizione (Barella, Brozovic), sorprese fuori luogo (Correa dall’inzio nel derby) e molto altro.