Zazzaroni: “Inter? È una squadra piacevole, ma sento dei peana incredibili”

Il giornalista parla del momento positivo che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Ospite negli studi di Sky Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento dell'Inter e di Christian Eriksen che oggi ha detto addio al club nerazzurro. "Adesso sento dei peana incredibili 'la più bella degli ultimi 20 anni, degli ultimi 50 anni'. È un momento, si va per tendenze. In questo momento funziona questo tipo di atteggiamento cioè la più bella del mondo. Invece è un'Inter sicuramente piacevole in alcune partite, forse si fa il paragone con l'Inter di Conte che era sicuramente più aggressiva, meno bella, più efficace, quindi siamo nel momento di massima esaltazione, è miss universo l'Inter".