Zazzaroni: “Prestazione Bologna avvilente ma l’Inter gioca che è un piacere”

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato così della prova dell'Inter con il Bologna

"Dieci punti l’Inter, nove la Fiorentina. Il cerchio magico si chiuderà martedì sera e fatalmente ci si divertirà perché entrambe giocano che è un piacere. Ieri l’Inter non l’avrebbe fermata neppure Paolo “Jacobs” Dal Pino, il presidente della Lega che a Roma, nella serata di venerdì, correndo qualche rischio - mai come in Rosellini - ha inseguito e catturato uno scippatore. Un gol dopo sei minuti, tre nei primi quarantacinque, e il Bologna si è dovuto arrendere all’evidenza e all’eccessiva distanza tecnica: gli errori difensivi della squadra di Mihajlovic si sono tuttavia sprecati, favorendo l’imbarcata. Quando una partita si risolve in una mezzoretta, o in un allenamento del sabato, perdippiù demolendo le recenti e frettolose conclusioni degli “analisti” («all’Inter manca il gol», dopo la partita col Real; «Sinisa ha finalmente alzato il muro», dopo il pari di Bergamo) troppe parole non servono: ci si affida, nelle spiegazioni, alla discontinuità alimentata dallo stress da calendario fitto e alle incongruenze di un campionato i cui valori cominciano a essere sottolineati dal campo; un torneo nel quale Fiorentina e Torino potrebbero interpretare il ruolo delle “rubapunti” (alle prime sette). Il resto della compagnia ha significativi limiti tecnici e strutturali".