Zazzaroni: “Inter, c’è il rischio psicosi. Ma continuo a ritenerla più forte della Juve”

"Dalla Treccani: “Asterisco: segno grafico a forma di stelletta”. Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella, la seconda della sua storia, e come darle torto? Il fatto è che di recente i nerazzurri sono passati da un altro antipatico asterisco, ovvero una partita di ritardo nel bel mezzo della corsa al titolo, e in quell’occasione andò male-male: il recupero col Bologna, a fine aprile di due anni fa, si rivelò sportivamente tragico per via di una papera del povero Radu (il vice di Handanovic), la cui carriera è stata in parte segnata proprio dall’episodio del Dall’Ara".