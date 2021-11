Zazzaroni: “Inzaghi cambia esterni come gli pneumatici in F1. Il presente è suo”

Il giornalista sottolinea la prova dei nerazzurri contro lo Shakhtar: si sono viste "una libertà e un’inventiva" che ha esaltato San Siro

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di Perisicma anche di Simone Inzaghi. Di come la sua Inter stia dimostrando di poter lottare ancora nonostante un'estate difficile, per dirla alla Marotta, e ha ricordato che anche con il Real, si era vista una bella gara. Ma il risultato era stato diverso. "Lo sviluppo della manovra di Inzaghi, che nel corso della gara cambia gli esterni con la stessa frequenza e sistematicità con cui un team di F.1 sostituisce gli pneumatici, sta esaltando per l’appunto Perisic e Darmian, ai quali il tecnico chiede una presenza costante nel gioco", si legge sull'articolo pubblicato dal quotidiano romano.