Zazzaroni: “Inter, situazione drammatica. Soluzione se Suning vende. I tifosi criticano ma…”

«In panchina è fondamentale. Ha un’incidenza importante sull’Inter». Così Ivan Zazzaroni su Antonio Conte durante la puntata di Tiki Taka. «Dopo l’incontro di Villa Bellini gli hanno detto che non c’era trippa per gatti. E il tecnico è uno che di solito vuole migliorare, comprare, ma non ha avuto questa possibilità, deve fare con i giocatori che ha, ecco perché ha detto che il progetto è finito. Quello di Conte era un progetto triennale e al secondo anno non è andato più avanti quindi deve fare con quello che ha. Sto cercando di spiegare il perché della sua frase sul progetto».

Quando il conduttore del programma, Piero Chiambretti, gli ha fatto notare che le sue parole spesso sollevano un polverone tra i tifosi interisti, lui ha sottolineato: «Io cerco di informare, non sono io o chi informa il problema. Il problema è chi ha gestito male la situazione. Se da mesi non puoi spendere e devi rinviare i pagamenti degli stipendi di agosto non è colpa mia. La situazione non è che non è buona, è drammatica. Suning sta cercando una soluzione? La soluzione la trovano, ma vendendo. Stanno chiedendo un prestito di 200 mln. Il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Real è messo allo stesso modo», ha concluso sul club nerazzurro.

(Fonte: Tiki Taka)