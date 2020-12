Zazzaroni: “Inter tecnicamente non superiore a Milan e Napoli. Conte? Stampa nemico facile ma…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha reagito così alle parole di Conte contro i media:

“La stampa è il nemico più facile, adesso con la società deve stare buono ed è più tranquillo dopo Villa Bellini. Dice sempre che all’Inter buttano tutto addosso, a me è piaciuta relativamente l’Inter col Sassuolo, ho visto attenzione e fase difensiva fatta bene ma mancava Caputo e Djuricic non stava bene. L’Inter non è tecnicamente superiore a Juve, Napoli e Milan, è una squadra muscolare e rapida”.