Zazzaroni: “Inter trattenuta come Conte. Eriksen svagato, Lukaku appesantito. Lautaro…”

Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato così la prestazione dell'Inter contro la Juventus

Getty Images"L’Inter mi è sembrata trattenuta come la sua guida: per una volta Conte ha evitato ogni eccesso, non si è agitato, è risultato meno enfatico, si è limitato ad alcune sottolineature con mani e volto, tollerando a lungo Eriksen, svagato, e Lukaku, appesantito. Distanti dagli standard abituali anche Barella e Hakimi, che avevano lasciato la quinta marcia nello spogliatoio. Solo Lautaro, che doveva farsi perdonare anche sul campo e non solo sul ring di Appiano, ha lottato dall’inizio alla fine".