Zazzaroni: “Inter finora da 6.5: buon calcio ma troppo spesso è sembrata…”

Il giudizio del direttore del Corriere dello Sport sui nerazzurri per quanto espresso fino a questo momento

Approfittando della sosta per i Mondiali, Ivan Zazzaroni ha dato i voti al campionato. Questo il giudizio sulle due milanesi per quanto espresso finora da parte del direttore del Corriere dello Sport: "7 al Milan e 6,5 all’Inter. Pioli e Inzaghi hanno organici da - minimo - 36 punti, troppo spesso le loro squadre sono sembrate ansiose di fare. Tuttavia in alcune occasioni hanno entrambe prodotto un buon calcio. Più ondivaga l’Inter, a meno 11 dal Napoli, più determinato e continuo il Milan che artiglia successi e punti nei minuti finali".