Zazzaroni: “Inzaghi? Ieri hanno chiuso. A chiamarlo dall’Inter è stato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del cambio in panchina in casa Inter avvenuto questa settimana: "Antonio Conte come previsto ha lasciato l'Inter, era prevedibile: dovendo fare tagli importanti e non avendo la squadra come voleva, è andato via. Il suo concetto è almeno partire per vincere. Inzaghi da martedì riflette sull'Inter: Baccin lo ha chiamato martedì dicendogli che il club stava parlando di lui perché Conte stava andando via. Trova quasi un accordo di massima con Lotito, tutta la notte rimugina: il giorno dopo dice "signori, non ho più motivazioni per stare qui". Ieri sera hanno chiuso con l'Inter, c'era un discorso di collaboratori.