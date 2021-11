Zazzaroni: “Inzaghi rafforzato, Spalletti ora ha un obbligo. Il campionato…”

Le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport nel suo editoriale di oggi dopo Inter-Napoli

Nel suo editoriale di oggi, Ivan Zazzaroni è tornato su Inter-Napoli del Meazza. Queste le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport: "Inzaghi esce così rafforzato dalla sfida che avrebbe potuto vederlo allontanarsi dalla corsa scudetto. Spalletti è sempre davanti, ma ha l’obbligo di soffermarsi sullo spiazzamento registrato tra l’1-1 e l’1-3, per evitare che si ripeta. Inoltre, se vuole continuare a pensarsi da primato, non può permettersi un Insigne dimezzato come quello visto ieri e nelle ultime due uscite della Nazionale. Gli effetti sembrano diretti. Napoli e Milan a 32, l’Inter a quattro punti, l’Atalanta a sette: il campionato delle imperfette conosciute resta piacevole e di livello più che accettabile, e conferma di non avere un destino chiaro: non essendosi manifestate superiorità tecniche evidenti - solo qualche “dipendenza” - la differenza la stabilirà la capacità di gestione delle micro-crisi, la faranno nervi e maturità".