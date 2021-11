Zazzaroni: “Italia scarsa, non è una grande Nazionale. Barella? Fuori condizione e…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così della partita pareggiata dall'Italia contro la Svizzera

"Rigore? Non lo batte Jorginho, lo batte Berardi, mi veniva la rabbia a vedere l'Italia. Barella fuori condizione in modo spaventoso, Emerson non ne parliamo. Da quando manca Spinazzola, è un disastro, Belotti non l'ha mai strusciata, anche Acerbi troppi errori. Barella è uscito dal derby malissimo. Poi sono convinto, l'Italia è scarsa, non è una grande Nazionale, in avanti poi Immobile ha fatto male all'Europeo e Mancini non ha alternative. Abbiamo fatto un'impresa clamorosa a vincere l'Europeo".