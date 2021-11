Zazzaroni: “Joao Pedro-Italia? Favorevole allo ius soli calcistico. Il Decreto Crescita…”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Joao Pedro

"Joao Pedro in Nazionale? Io sono favorevole allo ius soli, solo chi nasce nel paese può rappresentare calcisticamente la Nazionale. Preferisco che intervengano sul Decreto Crescita, tolgano agevolazione fiscali sugli stranieri che entrano per dare più spazio agli italiani. Cerchiamo di aprire le menti ed evitiamo il politically correct. Facciamo tante battaglie a parole sui vivai, sui giovani, sul calcio che non produce più campioni. Non c'è alcuna venatura razzista in ciò che dico. Il Balotelli che nasce in Italia è italiano".