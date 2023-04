Zazzaroni: “Juve-Inter? Il finale perfetto per chi ha il gusto dell’orrido”

Fuori Big Rom, nervosissimo. Al fischio finale, in campo una trentina di persone pronte a far casino. Non una novità quando si tratta di Juve-Inter. Poi ci si è messo Cuadrado: ha spiegato ad Handanovic qualcosa che il portiere ha dimostrato di non gradire. Altra rissa e fuori anche il colombiano e Handa. Missione impossibile raccontare episodi come questi senza prender parte né per l’uno né per l’altro, riuscire cioè a esplorare i rispettivi punti di vista. Per cui mi fermo qui: il resto lo lascio al giudice sportivo e alla sensibilità di appassionati e dirigenti.