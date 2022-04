Zazzaroni: “Juve-Inter? La decide Vlahovic. E secondo me Lautaro farà…”

Intervenuto a Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus-Inter in programma domenica

Intervenuto a Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus-Inter in programma domenica sera:

"La decide Vlahovic, o anche Lautaro che secondo me farà un bel finale di campionato. E' un ottimo attaccante, un buon giocatore. Inter di quest'anno? Dumfries ha fatto benone ma c'è differenza con Hakimi, Dzeko non è Lukaku. E Simone non è ancora Conte"