Zazzaroni: “Kjaer-Pellegrini identico a Dumfries-Sandro. Non si capisce una mazza”

Le parole del direttore del Corriere dello Sport nell'editoriale di oggi dopo le ultime polemiche arbitrali

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato quanto accaduto ieri in Roma-Milan a livello arbitrale. Queste le sue considerazioni: "Siamo finiti dentro un calcio le cui disposizioni arbitrali cambiano di settimana in settimana: quello che era buono ieri non lo è più oggi e quello che va punito oggi non lo sarà probabilmente domani: mi riferisco anche all’intervento di Kjaer su Pellegrini nel finale, un tocco identico a quello di Dumfries su Alex Sandro di domenica scorsa.

Mi secca partire di nuovo da una decisione arbitrale sbagliata e influente, non riesco tuttavia a fare diversamente. In troppe occasioni sono gli episodi a decidere, anche in questa la “regola” è stata rispettata. La conclusione è che non si capisce più una mazza: e non sarebbe niente se la confusione riguardasse chi, come noi e il pubblico, osserva. Il guaio è che i primi a essere andati nel pallone sono proprio i direttori di gara".