Zazzaroni: “Lukaku? Referto Massa sbagliato, l’Inter insegue una decisione storica”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato così sul quotidiano romano la squalifica comminata a Romelu Lukaku dal Giudice Sportivo: "L'arbitro Massa ha espulso Lukaku per l’eccessiva esultanza davanti ai tifosi juventini presenti nel primo anello della Tribuna Sud: non ha dato il giusto peso alle offese e ad altre porcherie verbali indirizzate in precedenza al centravanti dell’Inter. Ieri, basandosi su un referto concettualmente sbagliato, Gerardo Mastrandrea non ha potuto fare altro che applicare alla lettera il regolamento, confermando in primo grado la giornata di squalifica, effetto dell’espulsione"