Intervenuto a Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così del mercato dell’Inter:

“L’Inter ha fatto una squadra per vincere subito, ha preso Kolarov e Vidal e là davanti ha Lukaku che non è un ragazzino, ora forse tiene Nainggolan. Poi l’Inter vuole un difensore, vuole Milenkovic e ha le idee chiare sul mercato. Mi sembra evidente che Conte abbia fatto una squadra per vincere subito”.