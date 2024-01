Zazzaroni: “Voglio bene a Marotta, ma questa cosa su Inzaghi non può dirla”

In studio a Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Simone Inzaghi dopo la vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva. Ecco il pensiero del direttore del Corriere dello Sport: “Voglio bene a Marotta, ma Mourinho ha vinto una Champions e un campionato, non può dire che Inzaghi lo raggiunge. Le cose vanno pesate. Inzaghi è adorabile come persona e bravissimo come persona, lui oggi fa tutto, unisce il calcio nuovo col vecchio".